Церемония вручения премии «Прорыв»

Премия «Прорыв» собрала на Новой сцене Александринки квинтэссенцию молодых театральных талантов города. Награды вручили новому поколению актеров, режиссеров, сценографов и продюсеров, которым еще предстоит стать опорой русской драмы. Постановкой юбилейной церемонии занимался главный театральный документалист города Михаил Патласов , а жюри возглавил художественный директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский. Воодушевляли номинантов и поздравляли победителей актрисы из кавер-группы «Сестра Петра».

Приз «Лучший менеджер» получила Ксения Волкова за выпуск премьер театра post «Художник извне и изнутри», «Я свободен. Частично» и «Диджей Павел».



За «Лучшую роль второго плана» наградили Аграфену Петровскую, сыгравшую Деву-смерть в спектакле «Три толстяка. Эпизод II. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего.



«Лучшей актрисой» стала Анна Блинова за роль Комиссара в спектакле Виктора Рыжакова «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал».



«Лучший актер» — Сергей Азеев за моноспектакль «Сибирь», срежиссированный Романом Каганович.



Награду «Лучший режиссер» получил Роман Каганович за постановку спектакля «Сибирь».



Специальных призов жюри удостоились Фома Бызгу и Илья Колецкий за лучший дуэт в спектакле «Мастер и Маргарита» Григория Козлова, а также Иван Батарев за яркое исполнение роли Луки в «Беглеце» Айдара Заббарова.