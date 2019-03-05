18+

Церемония вручения премии «Прорыв»

Премия «Прорыв» собрала на Новой сцене Александринки квинтэссенцию молодых театральных талантов города. Награды вручили новому поколению актеров, режиссеров, сценографов и продюсеров, которым еще предстоит стать опорой русской драмы. Постановкой юбилейной церемонии занимался главный театральный документалист города Михаил Патласов, а жюри возглавил художественный директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский. Воодушевляли номинантов и поздравляли победителей актрисы из кавер-группы «Сестра Петра».

Фотограф: Михаил Вильчук

Приз «Лучший менеджер» получила Ксения Волкова за выпуск премьер театра post «Художник извне и изнутри», «Я свободен. Частично» и «Диджей Павел».

За «Лучшую роль второго плана» наградили Аграфену Петровскую, сыгравшую Деву-смерть в спектакле «Три толстяка. Эпизод II. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего.

«Лучшей актрисой» стала Анна Блинова за роль Комиссара в спектакле Виктора Рыжакова «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал».

«Лучший актер» — Сергей Азеев за моноспектакль «Сибирь», срежиссированный Романом Каганович.

Награду «Лучший режиссер» получил Роман Каганович за постановку спектакля «Сибирь».

Специальных призов жюри удостоились Фома Бызгу и Илья Колецкий за лучший дуэт в спектакле «Мастер и Маргарита» Григория Козлова, а также Иван Батарев за яркое исполнение роли Луки в «Беглеце» Айдара Заббарова.

  • Ольга Павлюкова

  • Стас Зарецкий, Жанна Зарецкая

  • Елена Драпеко

  • Дарья Завьялова  

  • Георги Голошвили, Леван Цискадзе   

  • Глеб Савчук, Сергей Паньков  

  • Георгий Муа, Никита Журбин

  • Галина Журавлева, Александр Крымов, Лидия Шевченко

  • Филипп Вулах

  • Леонтий Касаткин, Анна Горбунова

  • Полина Теплякова, Никита Барсуков 

  • Ксения Волкова

  •  Анна Лоевец

  • Кетеван Долидзе

  • Кира Петрова

  • Дарья Дель, Александр Мошанов

  • Ксения Третьякова, Геннадий Сорокин 

  • Людмила Фомичева, Александр Воронко, Марина Шапошникова

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также