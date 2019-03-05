Церемония вручения премии «Прорыв»
Премия «Прорыв» собрала на Новой сцене Александринки квинтэссенцию молодых театральных талантов города. Награды вручили новому поколению актеров, режиссеров, сценографов и продюсеров, которым еще предстоит стать опорой русской драмы. Постановкой юбилейной церемонии занимался главный театральный документалист города Михаил Патласов, а жюри возглавил художественный директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский. Воодушевляли номинантов и поздравляли победителей актрисы из кавер-группы «Сестра Петра».
Фотограф: Михаил Вильчук
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Фома Бызгу, Илья Колецкий
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Никита Славич
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Роман Каганович
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Сергей Азеев
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Евгений Анисимов
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Егор Демченко, Елена Павлова, Дарья Алексеева
Приз «Лучший менеджер» получила Ксения Волкова за выпуск премьер театра post «Художник извне и изнутри», «Я свободен. Частично» и «Диджей Павел».
За «Лучшую роль второго плана» наградили Аграфену Петровскую, сыгравшую Деву-смерть в спектакле «Три толстяка. Эпизод II. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего.
«Лучшей актрисой» стала Анна Блинова за роль Комиссара в спектакле Виктора Рыжакова «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал».
«Лучший актер» — Сергей Азеев за моноспектакль «Сибирь», срежиссированный Романом Каганович.
Награду «Лучший режиссер» получил Роман Каганович за постановку спектакля «Сибирь».
Специальных призов жюри удостоились Фома Бызгу и Илья Колецкий за лучший дуэт в спектакле «Мастер и Маргарита» Григория Козлова, а также Иван Батарев за яркое исполнение роли Луки в «Беглеце» Айдара Заббарова.
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