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Встреча с Татьяной Толстой в отеле «Астория»

Писательница Татьяна Толстая и публицист Сергей Николаевич презентовали новый сборник «33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!». Помимо рассказов главных героев вечера, в него вошли истории отельных приключений Дениса Драгунского, Людмилы Петрушевской, Алексея Сальникова, Максима Аверина, Виктории Токаревой и даже Филиппа Киркорова.

Татьяна Никитична рассказала гостям легендарной «Ротонды» о музыкальных вкусах, цензуре и путешествиях за океан. В них писателю важно, «когда отель — это не дом, когда в нем странно, иначе, очень красиво, когда отель — это сюрприз, а комната — это шок». Возможно, именно интерьеры «Астории» вдохновили ведущую «Школы злословия» на неожиданный анонс последней работы — романа-сказки, которая выйдет в соавторстве с невесткой писательницы Аней Мигдаль.

Фотограф: Софья Петина, Денис Денисов

Татьяна Толстая рассказала о работе над новой книгой для детей

  • Мария Клюкина

  • Ольга Аргун, Мартин Аргун

  • Юрий Молодковец

  • Наталья Журавлева

  • Наталья Меньшикова

  • Оксана Золотухина, Дарья Киселева

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Автор: Leo Kasatkin
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