Встреча с Татьяной Толстой в отеле «Астория»

Татьяна Никитична рассказала гостям легендарной «Ротонды» о музыкальных вкусах, цензуре и путешествиях за океан. В них писателю важно, «когда отель — это не дом, когда в нем странно, иначе, очень красиво, когда отель — это сюрприз, а комната — это шок». Возможно, именно интерьеры «Астории» вдохновили ведущую «Школы злословия» на неожиданный анонс последней работы — романа-сказки, которая выйдет в соавторстве с невесткой писательницы Аней Мигдаль.

Фотограф: Софья Петина, Денис Денисов