Встреча с Татьяной Толстой в отеле «Астория»
Писательница Татьяна Толстая и публицист Сергей Николаевич презентовали новый сборник «33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!». Помимо рассказов главных героев вечера, в него вошли истории отельных приключений Дениса Драгунского, Людмилы Петрушевской, Алексея Сальникова, Максима Аверина, Виктории Токаревой и даже Филиппа Киркорова.
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Татьяна Толстая , Сергей Николаевич
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Юлия Хельд, Герольд Хельд
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Люсьен Фролова, Ян Фролов
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Наталья Ермашова, Алексей Ким
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Эрик Согомонян
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Елизавета Менис , Карина Зайцева
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Жанна Долгополова
Татьяна Никитична рассказала гостям легендарной «Ротонды» о музыкальных вкусах, цензуре и путешествиях за океан. В них писателю важно, «когда отель — это не дом, когда в нем странно, иначе, очень красиво, когда отель — это сюрприз, а комната — это шок». Возможно, именно интерьеры «Астории» вдохновили ведущую «Школы злословия» на неожиданный анонс последней работы — романа-сказки, которая выйдет в соавторстве с невесткой писательницы Аней Мигдаль.
Фотограф: Софья Петина, Денис Денисов
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Ян Омельницкий, Виктория Омельницкая
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Аркадий Ипполитов
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Денис Химиляйне
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Мария Клюкина
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Ольга Аргун, Мартин Аргун
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Наталья Журавлева
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Наталья Меньшикова
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Оксана Золотухина, Дарья Киселева
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