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Презентация книги Ирины Огановой «Мы никогда не знаем» в Babochka Сoncept store

Дебютным мероприятием в Babochka Сoncept store в новом сезоне стала презентация второй книги искусствоведа Ирины Огановой «Мы никогда не знаем». Декорациями к авторским чтениям выбрали коллекции весна-лето 2019: Gucci, Valentino, Miu Miu, Calvin Klein 205W39NYC и Stella McCartney. Среди обладателей первых книг с автографом писательницы были дизайнер Юлия Матвиенко, благотворители Шорена Джинали, Марина Железнова и Мария Смирнова, предприниматель Кира Турчак, телеведущая Милана Тюльпанова.

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leo Kasatkin
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