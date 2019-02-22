Презентация книги Ирины Огановой «Мы никогда не знаем» в Babochka Сoncept store
Дебютным мероприятием в Babochka Сoncept store в новом сезоне стала презентация второй книги искусствоведа Ирины Огановой «Мы никогда не знаем». Декорациями к авторским чтениям выбрали коллекции весна-лето 2019: Gucci, Valentino, Miu Miu, Calvin Klein 205W39NYC и Stella McCartney. Среди обладателей первых книг с автографом писательницы были дизайнер Юлия Матвиенко, благотворители Шорена Джинали, Марина Железнова и Мария Смирнова, предприниматель Кира Турчак, телеведущая Милана Тюльпанова.
Фотограф: Никита Шубный
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Юлия Роженцева
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Мария Чеблакова, Алексей Ким
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Елена Ефимова
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Елена Марьяш
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Алиса Герцовская
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Оксана Клюг
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