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Предпремьерный показ фильма «Шедевр» в отеле «Индиго»

В отеле «Индиго» прошел предпремьерный показ фильма «Шедевр» — участника внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля-2018. Комедия Гастона Дюпра рассказывает историю о многолетней дружбе между эксцентричным художником Ренцо Нерви и хватким галеристом Артуро Сильва.

  • Полина Филоненко

  • Анатоль Вовк, Константин Мудрак

  • Павел Даиси, Валерия Левкина

  • Никита Козлов, Маргарита Емельяненко
  • Анастасия Контарович, Ольга Газеева

  • Юлия Фесенко, Екатерина Немченко

  • Екатерина Решетникова

  • Ольга Бобкова

  • Алексей Сергиенко, Юлия Резниченко, Алексей Лисицын 
     

Режиссер «Шедевра», более всего известный зрителям по картине «Почётный гражданин», в своих работах создал целую галерею персонажей из мира искусства — писателей, художников, архитекторов, а также тех, кто работает рядом с ними и превращает вдохновение в деньги — дилеров и агентов. 

  • Александр Машанов, Мария Рейн

  • Наталья Новгородова, Анжелика Смирнова

  • Никита Козлов

  • Валерий Нечай, Алена Вандышева 

  • Галина Столярова, Татьяна Долженко

Изучали судьбу гениальной аферы актриса Полина Филоненко, вокалист группы «Сегодняночью» Никита Козлов, историк моды Анатоль Вовк, культурный обозреватель Павел Даиси и другие.

  • Анастасия Гроховская

  • Лариса Гололобова

  • Татьяна Долженко, Наталья Навотная

  • Даниэла Стоянович, Галина Столярова, Татьяна Троянская

  • Марина Гинзбург

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Автор: Leo Kasatkin
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