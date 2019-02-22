Предпремьерный показ фильма «Шедевр» в отеле «Индиго»
В отеле «Индиго» прошел предпремьерный показ фильма «Шедевр» — участника внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля-2018. Комедия Гастона Дюпра рассказывает историю о многолетней дружбе между эксцентричным художником Ренцо Нерви и хватким галеристом Артуро Сильва.
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Анатоль Вовк, Константин Мудрак
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Павел Даиси, Валерия Левкина
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Никита Козлов, Маргарита Емельяненко
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Анастасия Контарович, Ольга Газеева
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Юлия Фесенко, Екатерина Немченко
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Екатерина Решетникова
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Ольга Бобкова
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Алексей Сергиенко, Юлия Резниченко, Алексей Лисицын
Режиссер «Шедевра», более всего известный зрителям по картине «Почётный гражданин», в своих работах создал целую галерею персонажей из мира искусства — писателей, художников, архитекторов, а также тех, кто работает рядом с ними и превращает вдохновение в деньги — дилеров и агентов.
Изучали судьбу гениальной аферы актриса Полина Филоненко, вокалист группы «Сегодняночью» Никита Козлов, историк моды Анатоль Вовк, культурный обозреватель Павел Даиси и другие.
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