Предпремьерный показ фильма «Шедевр» в отеле «Индиго»

Режиссер «Шедевра», более всего известный зрителям по картине «Почётный гражданин», в своих работах создал целую галерею персонажей из мира искусства — писателей, художников, архитекторов, а также тех, кто работает рядом с ними и превращает вдохновение в деньги — дилеров и агентов.