Открытие шоурума итальянской мебели Casa Veneta Cucine

В центре дизайна Artplay появились новые резиденты — концепт-стор венецианских кухонь Casa Veneta Cucine. Владелица Валерия Юревич устроила торжественное открытие с итальянской душой: официальную презентацию сопроводила дегустацией вина и кулинарным перформансом на открытой кухне в центре зала. А гастроэкспертами стали дорогие гости салона, среди которых были и сами поставщики фабрики Veneta Cucine — Энтони Гранде, Коррадо Далла Фонтана и Фабио Кривеллер.

Фотограф: Михаил Вильчук