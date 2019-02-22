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Открытие шоурума итальянской мебели Casa Veneta Cucine

В центре дизайна Artplay появились новые резиденты — концепт-стор венецианских кухонь Casa Veneta Cucine. Владелица Валерия Юревич устроила торжественное открытие с итальянской душой: официальную презентацию сопроводила дегустацией вина и кулинарным перформансом на открытой кухне в центре зала. А гастроэкспертами стали дорогие гости салона, среди которых были и сами поставщики фабрики Veneta Cucine — Энтони Гранде, Коррадо Далла Фонтана и Фабио Кривеллер.

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Валерия Юревич, Энтони Гранде

  • Екатерина Макушенко

  • Арвид Шредер, Ксения Константинова

  • Коррадо Далла Фонтана

  • Дмитрий Решетников

  • Гюнай Ахмедова

  • Анна Маркевич

  • Андрей Юревич, Наталья Кошелева

  • Алена Антончик, Инга Керен

  • Лариса Муравлева, Татьяна Ожогова

  • Елена Черногал

  • Мария Тарасова, Александра Кочул

  • Алена Суздалева, Любовь Михович

  • Анастасия Афанасьева

  • Алена Антончик, Анна Чеботарь

  • Валерия Юревич, Ксения Налетова

  • Фабио Кривеллер

  • Валерий Крауклит, Елена Кучина

  • Дарья Савина

  • Даниэлла Попова, Светлана Савина, Юлия Зинченко

  • Денис Войтов

  • Юлия Гулина

  • Мария Большакова, Алексей Воронцов

  • Ольга Кудряшова

  • Виктория Пипаринена

  • Татьяна Вендель

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Автор: Leo Kasatkin
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