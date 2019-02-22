Открытие элитного жилого комплекса «Привилегия»

На торжественном открытии ЖК «Привилегия» гостей приветствовали генеральный директор «Еврострой» Оксана Кравцова и президент компании Валерий Кравцов. Руководители проекта анонсировали открытие клуба друзей «Привилегии», вступив в который резиденты смогут получать приглашения на закрытые события. Почетным гостем стал художник Никас Сафронов, чьи работы экспонировали на втором этаже холла в соседстве с цветочной инсталляцией. Завершило вечер выступление солистов Мариинского театра Марии Баянкиной и Аскара Абдразакова.

Фотограф: Михаил Вильчук