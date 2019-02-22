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Открытие элитного жилого комплекса «Привилегия»

На торжественном открытии ЖК «Привилегия» гостей приветствовали генеральный директор «Еврострой» Оксана Кравцова и президент компании Валерий Кравцов. Руководители проекта анонсировали открытие клуба друзей «Привилегии», вступив в который резиденты смогут получать приглашения на закрытые события. Почетным гостем стал художник Никас Сафронов, чьи работы экспонировали на втором этаже холла в соседстве с цветочной инсталляцией. Завершило вечер выступление солистов Мариинского театра Марии Баянкиной и Аскара Абдразакова.

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Оксана Кравцова, Мария Баянкина, Аскар Абдразаков

  • Евгения Астафьева

  • Светлана Купрессова

  • Игорь Колкин, Елена Колкина

  • Полина Петрушина, Дарья Петрушина , Олег Петрушин

  • Яна Лосина, Дмитрий Лосин

  • Алла Михель, Вероника Михель

  • Вероника Кравцова, Алла Богданова

  • Александр Семенов, Александра Семенова

  • Андрей Гуляев, Марина Гуляева

  • Елена Комолова

  • Алексей Говорунов, Маргарита Ермашкевич

  • Екатерина Остроумова, Алексей Остроумов

  • Лариса Луста, Евгений Подгорнов

  • Елена Сагалаева

  • Александр Федотов, Елена Кондратюк

  • Елена Солодкина, Ирина Гольм

  • Оксана Тимохина, Павел Тимохин

  • Екатерина Штарева, Александр Штарев

  • Сергей Николаенко, Анастасия Николаенко

  • Ольга Невская

  • Дарья Петрушина, Полина Петрушина

  • Вероника Михель

  • Елена Безрукова, Алексей Еремин

  • Нелли Машошина

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Автор: Leo Kasatkin
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