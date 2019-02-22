Открытие элитного жилого комплекса «Привилегия»
На торжественном открытии ЖК «Привилегия» гостей приветствовали генеральный директор «Еврострой» Оксана Кравцова и президент компании Валерий Кравцов. Руководители проекта анонсировали открытие клуба друзей «Привилегии», вступив в который резиденты смогут получать приглашения на закрытые события. Почетным гостем стал художник Никас Сафронов, чьи работы экспонировали на втором этаже холла в соседстве с цветочной инсталляцией. Завершило вечер выступление солистов Мариинского театра Марии Баянкиной и Аскара Абдразакова.
Фотограф: Михаил Вильчук
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Оксана Кравцова, Валерий Кравцов
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Никас Сафронов, Алла Богданова
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Аскар Абдразаков
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Александр Любимцев, Дарья Любимцева
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Надежда Григорянц, Юрий Григорянц
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Мария Фурсова, Алексей Фурсов
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Оксана Кравцова, Мария Баянкина, Аскар Абдразаков
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Евгения Астафьева
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Светлана Купрессова
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Игорь Колкин, Елена Колкина
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