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Благотворительный вечер проекта «3,14» в KGallery

Создатели благотворительного проекта 3,14 Шорена Джинали, Марина Железнова и Мария Смирнова пригласили друзей в галерею KGallery на превью выставки фотографий американца Аллана Танненбаума, снимавшего светскую хронику безудержной ночной жизни Нью-Йорка 1970-х. Десять экспонатов с гостями легендарного клуба Studio 54 выставили на аукцион, ведущей которого стала писательница Ирина Оганова. Средства, собранные с продажи фотографии Rolling Stones, Мика и Бьянки Джаггер, Энди Уорхола, Жаклин Кеннеди, направят лечение нуждающимся детям. Поддержать проект пришли дизайнер Юлия Матвиенко, фотограф Евгения Мурашова, предприниматель Кира Турчак и другие.

Возвращение Фриды Кало, Марио Тестино и еще 21 важная выставка Петербурга в 2019 году

  • Михаил Баранов

  • Александр Пермяков, Ева Никитина

  • Елена Ложечко 

  • Ирина Платова

  • Инна Изаак

  • Юлия Корабельник, Полина Корабельник

  • Ангелина Маркова

  • Анна Селиверстова 

  • Анна Белоцерковец

  • Ирина Акименкова

  • Елена Ефимова

  • Ринат Асадилин

  • Любовь Порховник

  • Анна Каменева

  • Артем Волченко, Мария Тенева, Стефано Ди Конца

  • Светлана Борт

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Автор: Leo Kasatkin
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