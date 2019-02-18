Благотворительный вечер проекта «3,14» в KGallery
Создатели благотворительного проекта 3,14 Шорена Джинали, Марина Железнова и Мария Смирнова пригласили друзей в галерею KGallery на превью выставки фотографий американца Аллана Танненбаума, снимавшего светскую хронику безудержной ночной жизни Нью-Йорка 1970-х. Десять экспонатов с гостями легендарного клуба Studio 54 выставили на аукцион, ведущей которого стала писательница Ирина Оганова. Средства, собранные с продажи фотографии Rolling Stones, Мика и Бьянки Джаггер, Энди Уорхола, Жаклин Кеннеди, направят лечение нуждающимся детям. Поддержать проект пришли дизайнер Юлия Матвиенко, фотограф Евгения Мурашова, предприниматель Кира Турчак и другие.
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Кира Турчак, Андрей Турчак
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Юлия Роженцева
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Наталья Саковская
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Надежда Абрамович, Ольга Красильникова
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Стелла Иванова
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Елена Сопина
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Юлия Кудрявцева
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Надежда Шубарева
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Юлия Воронова
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