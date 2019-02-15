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Гости открытия бара Red Cups

Бар Red Cups возвращает дух 90-х в сердца посетителей, которых в этот вечер встретили главные атрибуты вечеринки из голливудских фильмов: приставки Nintendo, настольный футбол, аппарат с попкорном (вдохновленный, кажется, сказкой братьев Гримм) и красные стаканчики. За диджей-сет отвечал амбассадор грува и хауса, а также солист трио «Лауд» Виталий Александров. Атмосферу начала нулевых помогли создать фронтмен группы Little Big Илья Прусикин, режиссер Алина Пязок, победительница первого сезона шоу «Топ-модель по-русски» Мария Лесовая и другие. 

Фотограф: Александр Попов

  • Алена Филонова, Иван Яншин

  • Мария Чукальская, Константин Фисенко

  • Екатерина Миронова, Светлана Тилишевская

  • Мария Чукальская, Константин Фисенко

  • Данил Шеве, Мария Беликова

  • Анна Жабыко, Мария Балашова

  • Лидия Ладыжина

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Автор: Leo Kasatkin
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