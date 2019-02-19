Вечеринка Born in February в баре Arka

В пространстве Arka прошла вечеринка Born in February в честь дня рождения основательницы сети клиник косметологии Gen87 Марии Голубевой . Возглавил прием хедлайнер клуба Cavo Paradiso хаус-диджей Freespirit , на одну ночь прибывший в Петербург с острова Миконос. Локальную поддержку обеспечил DJ Dim Po, а дополнили музыкальные сеты световое и танцевальное шоу.

Бар в этот вечер декорировали красной ковровой дорожкой и композициями из цветов и стеклянных бус, что не мешало барменам Arka угощать гостей авторскими коктейлями и настойками. Поздравить именницу пришли писательница Ирина Оганова, дизайнер Алина Герман и другие.

Фотограф: Александр Попов