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Вечеринка Born in February в баре Arka

В пространстве Arka прошла вечеринка Born in February в честь дня рождения основательницы сети клиник косметологии Gen87 Марии Голубевой. Возглавил прием хедлайнер клуба Cavo Paradiso хаус-диджей Freespirit , на одну ночь прибывший в Петербург с острова Миконос. Локальную поддержку обеспечил DJ Dim Po, а дополнили музыкальные сеты световое и танцевальное шоу.  

Бар в этот вечер декорировали красной ковровой дорожкой и композициями из цветов и стеклянных бус, что не мешало барменам Arka угощать гостей авторскими коктейлями и настойками. Поздравить именницу пришли писательница Ирина Оганова, дизайнер Алина Герман и другие.

Фотограф: Александр Попов

  • Галина Григорьева

  • Гор Варданян, Шушана Степанян

  • Жаклин Яковлева

  • Диана Жарницкая

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Автор: Leo Kasatkin
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