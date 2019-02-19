Вечеринка Born in February в баре Arka
В пространстве Arka прошла вечеринка Born in February в честь дня рождения основательницы сети клиник косметологии Gen87 Марии Голубевой. Возглавил прием хедлайнер клуба Cavo Paradiso хаус-диджей Freespirit , на одну ночь прибывший в Петербург с острова Миконос. Локальную поддержку обеспечил DJ Dim Po, а дополнили музыкальные сеты световое и танцевальное шоу.
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Мария Голубева, DJ Freespirit, Анна Любимова
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Татьяна Тевелева, Юлия Роженцева
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DJ Dim Po
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Ирина Беалар
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Полина Пиастро
Бар в этот вечер декорировали красной ковровой дорожкой и композициями из цветов и стеклянных бус, что не мешало барменам Arka угощать гостей авторскими коктейлями и настойками. Поздравить именницу пришли писательница Ирина Оганова, дизайнер Алина Герман и другие.
Фотограф: Александр Попов
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