Ужин с режиссерами фильма «Маккуин» в отеле «Астория»
В Манеже прошел показ документального фильма «Маккуин» о легендарном британском дизайнере Ли Маккуине. Представить картину приехали режиссеры Иэн Бонот и Питер Эттедги.
После показа почетные гости, среди которых были комиссар российского павильона на Венецианской биеннале Семен Михайловский, художник Вера Мартынов, руководитель Галереи дизайна / bulthaup Лина Перлова, директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая и другие, переместились в ресторан «Астории», где прошел закрытый ужин с создателями киноленты.
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Наталья Ермашова, Иэн Бонот, Питер Эттедги
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Семен Михайловский, Анна Ялова
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Анастасия Парфенова
Иэн Бонот и Питер Эттедги еще не пришли в себя после вечеринки на кинопремии BAFTA, отгремевшей в прошлые выходные. Повод значительный — «Маккуин» был номинирован как лучшее документальное кино и лучший британский фильм. За этот успех первый тост поднял руководитель отдела коммуникаций посольства Великобритании Том Оппенхайм.
Вторым чествовали пушкинский Петербург. И неслучайно — Питер Эттедги даже писал сценарий в конце 90-х для фильма «Онегин» с Рэйфом Файнсом и Лив Тайлер, но посетил город своего героя только сейчас.
Фотограф: Михаил Вильчук
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