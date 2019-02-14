Ужин с режиссерами фильма «Маккуин» в отеле «Астория»

После показа почетные гости, среди которых были комиссар российского павильона на Венецианской биеннале Семен Михайловский , художник Вера Мартынов , руководитель Галереи дизайна / bulthaup Лина Перлова , директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая и другие, переместились в ресторан «Астории», где прошел закрытый ужин с создателями киноленты.

В Манеже прошел показ документального фильма «Маккуин» о легендарном британском дизайнере Ли Маккуине. Представить картину приехали режиссеры Иэн Бонот и Питер Эттедги.

Иэн Бонот и Питер Эттедги еще не пришли в себя после вечеринки на кинопремии BAFTA, отгремевшей в прошлые выходные. Повод значительный — «Маккуин» был номинирован как лучшее документальное кино и лучший британский фильм. За этот успех первый тост поднял руководитель отдела коммуникаций посольства Великобритании Том Оппенхайм.

Вторым чествовали пушкинский Петербург. И неслучайно — Питер Эттедги даже писал сценарий в конце 90-х для фильма «Онегин» с Рэйфом Файнсом и Лив Тайлер, но посетил город своего героя только сейчас.

Фотограф: Михаил Вильчук