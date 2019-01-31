Предпремьерный показ фильма «Фаворитка» в «Ленинград Центре»
В «Ленинград Центре» при поддержке «Собака.ru» состоялся предпремьерный показ фильма «Фаворитка» — режиссерского триумфа Йоргоса Лантимоса. Герой фестивальной публики и четырехкратный номинант на премию «Оскар» представил закулисную историю британской короны: дворцовые интриги, непростые взаимоотношения королевы Анны Стюарт с герцогиней Мальборо и изматывающая война с Францией начала XVIII века. Среди гостей в этот вечер были основатель проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный с супругой Юлией Смольной, певица Татьяна Буланова, художественный руководитель фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Метелица, дизайнер Елена Бадмаева и другие.
Фотограф: Михаил Вильчук
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Василий Смольный, Юлия Смольная
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Анна Озеркова, Наталья Хорошавина
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Галя Голованова, Татьяна Соловьева
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Мария Грудина, Анастасия Дьякова
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Мария Сухих, Анжелика Смирнова
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Галина Гусева, Александра Флейшман
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Зоя Коненкова, Светалана Фишер
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Юлия Фесенко
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Ольга Угарова
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Жанетта Тамановская
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Екатерина Тейдер
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