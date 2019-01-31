Предпремьерный показ фильма «Фаворитка» в «Ленинград Центре»

В «Ленинград Центре» при поддержке «Собака.ru» состоялся предпремьерный показ фильма «Фаворитка» — режиссерского триумфа Йоргоса Лантимоса. Герой фестивальной публики и четырехкратный номинант на премию «Оскар» представил закулисную историю британской короны: дворцовые интриги, непростые взаимоотношения королевы Анны Стюарт с герцогиней Мальборо и изматывающая война с Францией начала XVIII века. Среди гостей в этот вечер были основатель проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный с супругой Юлией Смольной, певица Татьяна Буланова, художественный руководитель фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Метелица, дизайнер Елена Бадмаева и другие.

Фотограф: Михаил Вильчук