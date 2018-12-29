Афтепати новогодней вечеринки «Собака.ru» и «Новой Голландии
Команда «Новой Голландии» и редакция «Собака.ru» объединились, чтобы собрать всех друзей на препати Нового года. После официальной части в «Бутылке» и тройных тулупов на катке каллиграф Покрас Лампас, директор фестиваля Dance Open Екатерина Галанова, куратор Эрмитажа Дмитрий Озерков, балерина Мариинского театра Злата Ялинич, телеведущий Артем Королев, сити-блогер Максим Косьмин, галерист Марина Гисич и режиссер Федор Курехин отправились в Kuznya House.
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Марина Новожилова (West Hamsters)
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Марко Боццато
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Екатерина Иванчикова, Леонид Терещенко
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Ксения Дубяго, Антон Садчиков
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Артем Королев
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Владимир Варнава, Злата Ялинич
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Андрей Резников, Константин Сидорков, Люся Чеботина, Анна Чеботина
Перспективные инди-рокеры West Hamsters дали свой первый концерт в Петербурге — солистке, красавице Марине Новожиловой аплодировали, танцуя под уже знаменитую песню Affluenza. Арт-директор «Кузни» Кирилл Сергеев, известный как DJ Kito Jempere, думал спокойно отыграть свой диджей-сет (все как обычно — рейв на стойке под Queen и ABBA), но был вынужден разделить пульт с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской, ответившей в этом союзе за басы. Марафону из поп-классики не в силах были сопротивляться даже самые преданные любители техно. Группе ABBA подпевали модель Алеся Кафельникова, диджей Алексей Миронов, продюсер и композитор Андрей Резников.
Фотограф: Михаил Вильчук
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Кирилл Иванов (музыкант), Вася Гужов
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Марк Калинин, Гога Калинин
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West Hamsters
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Екатерина Галанова, Анна Ялова
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Мария Грудина, Елена Ерошеня
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Сергей Перегудов
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Елена Коробова
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Максим Косьмин, Полина Хвостова
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Эми Питерс, дочка Саша
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Полина Еж
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Нина Квасняк
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Сергей Семкин , Инна Семкина
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Алена Кучкова
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Павел Биргер
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Алина Есенина, Евгений Петров
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Саша Амплитуда
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Алексей Миронов, Артем Королев
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Павел Даиси
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Мария Клюкина, Светлана Яковлева
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Марина Новожилова (West Hamsters)
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Мария Петрова
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Ольга Чернощекова
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Влад Мартыненко, Даниил Кононов
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Владимир Завьялов, Аделина Ахметсафина
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Михаил Вильчук, Наталья Урбанович
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Наталья Васенкова, Ян и Виктория Омельницкие
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Ксения Гощицкая, Марко Боццато
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Игорь Мельцер
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Дмитрий Коновалов
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(West Hamsters)
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Влад Мартыненко, Дарья Дроботенко
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Марко Боццато, Виктор Кайксета
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Мэган Виртанен (историк моды), Саша Амплитуда, Ольга Чернощекова
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Инна Сидорова
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Эльмира Тулебаева
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Жанна Галай, Леонтий Касаткин
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Анна Дружинина (проект IZBA), Майя Каныгина
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Элла и Степан Горлановы
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Инна Киреева, Екатерина Королева, Мария Евдокимова, Юлия Пилецкая
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Наталья Васенкова, Андрей Светлов
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Марина Киселева
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Ирина Кузьмичева
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