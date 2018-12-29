Афтепати новогодней вечеринки «Собака.ru» и «Новой Голландии

Команда «Новой Голландии» и редакция «Собака.ru» объединились, чтобы собрать всех друзей на препати Нового года. После официальной части в «Бутылке» и тройных тулупов на катке каллиграф Покрас Лампас, директор фестиваля Dance Open Екатерина Галанова, куратор Эрмитажа Дмитрий Озерков, балерина Мариинского театра Злата Ялинич, телеведущий Артем Королев, сити-блогер Максим Косьмин, галерист Марина Гисич и режиссер Федор Курехин отправились в Kuznya House.

Перспективные инди-рокеры West Hamsters дали свой первый концерт в Петербурге — солистке, красавице Марине Новожиловой аплодировали, танцуя под уже знаменитую песню Affluenza. Арт-директор «Кузни» Кирилл Сергеев, известный как DJ Kito Jempere, думал спокойно отыграть свой диджей-сет (все как обычно — рейв на стойке под Queen и ABBA), но был вынужден разделить пульт с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской, ответившей в этом союзе за басы. Марафону из поп-классики не в силах были сопротивляться даже самые преданные любители техно. Группе ABBA подпевали модель Алеся Кафельникова, диджей Алексей Миронов, продюсер и композитор Андрей Резников.

Фотограф: Михаил Вильчук