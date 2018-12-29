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Афтепати новогодней вечеринки «Собака.ru» и «Новой Голландии

Команда «Новой Голландии» и редакция «Собака.ru» объединились, чтобы собрать всех друзей на препати Нового года. После официальной части в «Бутылке» и тройных тулупов на катке каллиграф Покрас Лампас, директор фестиваля Dance Open Екатерина Галанова, куратор Эрмитажа Дмитрий Озерков, балерина Мариинского театра Злата Ялинич, телеведущий Артем Королев, сити-блогер Максим Косьмин, галерист Марина Гисич и режиссер Федор Курехин отправились в Kuznya House. 

Перспективные инди-рокеры West Hamsters дали свой первый концерт в Петербурге — солистке, красавице Марине Новожиловой аплодировали, танцуя под уже знаменитую песню Affluenza. Арт-директор «Кузни» Кирилл Сергеев, известный как DJ Kito Jempere, думал спокойно отыграть свой диджей-сет (все как обычно — рейв на стойке под Queen и ABBA), но был вынужден разделить пульт с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской, ответившей в этом союзе за басы. Марафону из поп-классики не в силах были сопротивляться даже самые преданные любители техно. Группе ABBA подпевали модель Алеся Кафельникова, диджей Алексей Миронов, продюсер и композитор Андрей Резников.

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Марина Новожилова (West Hamsters)

  • Мария Петрова

  • Ольга Чернощекова

  • Влад Мартыненко, Даниил Кононов

  • Владимир Завьялов, Аделина Ахметсафина

  • Михаил Вильчук, Наталья Урбанович

  • Наталья Васенкова, Ян и Виктория Омельницкие

  • Ксения Гощицкая, Марко Боццато

  • Игорь Мельцер

  • Дмитрий Коновалов

  • Анатолий Бисинбаев
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Автор: andrey
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Места: Kuznya House
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