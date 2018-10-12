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Как прошло открытие фотопроекта Чарльза Томпсона в ресторане Goose Goose

В ресторане Goose Goose на Большой Конюшенной улице открылась персональная выставка нью-йоркского арт-фотографа Чарльза Томпсона. Гостям показали более 20 работ, посвященных русскому балету и Михайловскому театру.

  • Элла Перссон, Дарина Тимофеева, Екатерина Одаренко

  • Чарльз Томпсон, Дария Боброва

  • Ольга Томпсон

  • Иван Васильев, Леда Шепарович, Екатерина Одаренко, Дарина Тимофеева

  • Ксения Кислова

  • Филипп Клименко, Елена Владимировна Колбанёва, Анастасия Кузнецова

  • Bad Bonus

  • Виктор Лебедев, Анастасия Соболева

Чарльз Томпсон лично представил фотопортреты, а также познакомил гостей вечера с их героями — артистами Михайловского театра Иваном Васильевым, Эллой Перссон, Анастасией Соболевой и Виктором Лебедевым.

Фотограф: Илья Плюснин

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Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Места: Goose Goose
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