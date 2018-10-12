Как прошло открытие фотопроекта Чарльза Томпсона в ресторане Goose Goose

Чарльз Томпсон лично представил фотопортреты, а также познакомил гостей вечера с их героями — артистами Михайловского театра Иваном Васильевым, Эллой Перссон, Анастасией Соболевой и Виктором Лебедевым.

Фотограф: Илья Плюснин