Как прошло открытие фотопроекта Чарльза Томпсона в ресторане Goose Goose
В ресторане Goose Goose на Большой Конюшенной улице открылась персональная выставка нью-йоркского арт-фотографа Чарльза Томпсона. Гостям показали более 20 работ, посвященных русскому балету и Михайловскому театру.
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Элла Перссон, Дарина Тимофеева, Екатерина Одаренко
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Чарльз Томпсон, Дария Боброва
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Ольга Томпсон
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Иван Васильев, Леда Шепарович, Екатерина Одаренко, Дарина Тимофеева
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Ксения Кислова
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Филипп Клименко, Елена Владимировна Колбанёва, Анастасия Кузнецова
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Bad Bonus
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Виктор Лебедев, Анастасия Соболева
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Чарльз Томпсон лично представил фотопортреты, а также познакомил гостей вечера с их героями — артистами Михайловского театра Иваном Васильевым, Эллой Перссон, Анастасией Соболевой и Виктором Лебедевым.
Фотограф: Илья Плюснин
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