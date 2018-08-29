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Николь Кидман, Юлия и Сергей Матвиенко, Виктория Исакова на гала-приеме Omega

Оскароносная актриса Николь Кидман приехала в Петербург на открытие ретроспективы раритетных часов Omega в Мраморном дворце Русского музея — она уже много лет является лицом легендарного бренда.

Николь Кидман прибыла в Петербург накануне ужина — понедельник она посвятила изучению городских достопримечательностей и даже прокатилась на катере по рекам и каналам, благо этому способствовала хорошая погода. Капитан судна, на котором ездила актриса, отметил, что Николь была в отличном расположении духа, «без грамма надменности и снобизма».

На следующий день, 28 августа, Кидман появилась на встрече с ведущими главными редакторам России, а вечером вечером того же дня друзей часовой марки Omega ждал гала-прием в Мраморном дворце. Встретив гостей в лучших традициях петербургского гостеприимства, — черной икрой и шампанским под аккомпанемент британского пианиста Стивена Ридли — президент швейцарской компании Рейнальд Эшлиманн открыл выставку Omega Her Time. Рассказывать русскоязычной публике об истории часового дела помогала писательница Алена Долецкая.

Засмотревшись на инкрустированный в бутон циферблат Omega из 40-х годов прошлого столетия, гости едва не упустили самое главное – закрытый ужин с Николь Кидман в Белом зале, путь к которому осыпали лепестками роз.

Актриса не скрывала восторга от интерьеров Мраморного дворца и, расчувствовавшись, призналась в любви ко всем присутствующим. «Я люблю вас» — на ломаном русском сказала Николь. На ужине по левую руку от звезды фильма «Часы» разместился Президент Omega, с правой стороны – российский дизайнер Игорь Чапурин, немного дальше – продюсер Яна Рудковская, певица Юлианна Карауловой, ресторатор Матильда Шнурова, дизайнер Юлия Матвиенко и многие другие.

За кейтеринг в этот вечер отвечала команда Дмитрия Блинова из Duo Band: кормили камчатским крабом с трюфелем, юго-восточным гребешком, татаки из говядины и телячьими щечками со свекольными чипсами.

После обещания Рейнальда Эшлиманна лично представлять новые коллекции часов в Петербурге (а значит чаще устраивать светские приемы!), гости отправились на афтепати в соседний Мраморный зал, где до глубокой ночи танцевали под Кайли Миноуг, Мадонну и другие поп-хиты.

Экспозиция Her Time в Белом зале Ринальди будет открыта до 12 сентября.

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