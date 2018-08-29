Николь Кидман, Юлия и Сергей Матвиенко, Виктория Исакова на гала-приеме Omega

Засмотревшись на инкрустированный в бутон циферблат Omega из 40-х годов прошлого столетия, гости едва не упустили самое главное – закрытый ужин с Николь Кидман в Белом зале, путь к которому осыпали лепестками роз.

Актриса не скрывала восторга от интерьеров Мраморного дворца и, расчувствовавшись, призналась в любви ко всем присутствующим. «Я люблю вас» — на ломаном русском сказала Николь. На ужине по левую руку от звезды фильма «Часы» разместился Президент Omega, с правой стороны – российский дизайнер Игорь Чапурин, немного дальше – продюсер Яна Рудковская, певица Юлианна Карауловой, ресторатор Матильда Шнурова, дизайнер Юлия Матвиенко и многие другие.