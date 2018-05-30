«Happy Easy Healthy». Clarins презентовали новую концепцию макияжа

Поддержать важное для марки событие приехал совладелец и Генеральный директор Clarins Group Оливье Куртен-Кларанс. На вечеринке выступил Генеральный директор Clarins Group в России Эдгар Шабанов, а завершила официальную часть Международный визажист Clarins Ольга Комракова. Она рассказала, какой смысл вкладывает марка в три волшебных слова: Happy, Easy и Healthy. Happy – всё, что произведено в Clarins, сделано с огромной любовью к женщинам, а средства макияжа призваны приносить радость. Easy – все средства макияжа Clarins легко наносить и сочетать со средствами ухода. Каждая девушка, не являясь профессиональным визажистом, может с лёгкостью создать себе желаемый образ. Healthy – в состав средств макияжа входят натуральные ингредиенты, которые заботятся о коже.