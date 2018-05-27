Музей Фаберже и инвестиционный банк БКС Глобал Маркетс продолжили традицию торжественных приемов для партнеров, клиентов и бизнес-лидеров в первый день Петербургского Международного Экономического Форума.

Гостей гала-вечера ожидала блистательная программа в исторических интерьерах Шуваловского дворца: выступление прославленной труппы театра балета Бориса Эйфмана и сольный концерт Валерия Сюткина.

В интерьерах Белоколонного зала Шуваловского дворца выступили артисты театра балета Бориса Эйфмана. Танцовщики представили самые яркие фрагменты из постановок «Евгений Онегин», «Анна Каренина», «Реквием», и другие. После этого вечеринка плавно перетекла во внутренний дворик Музея Фаберже, где проходил сольный концерт прославленного фронтмена группы «Браво» Валерия Сюткина. Гостями гала-приема стали галеристы Анна Нова и Марина Гисич, глава благотворительного Фонда «Шаг навстречу» Татьяна Зингаревич, актер Борис Смолкин и другие.

Фотограф: Станислав Райков