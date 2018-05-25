Платье Dolce&Gabbana, многоэтажный торт, звездные гости. Как Алла Вербер отметила свой юбилей

В Барвихе Luxury Village прошло пышное торжество по случаю 60-летия фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Алла Константиновна встречала гостей в роскошном черном платье, расшитом золотыми цветами, которое специально для именинницы изготовил дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана. На празднике гуляла вся светская Москва от Ксении Собчак до Тины Канделаки, от Андрея Малахова до Иосифа Кобзона, от Эвелины Хромченко до Мирославы Дума, от Александра Васильева до семьи Юдашкиных.

Организацию праздника взяли на себя Яна Рудковская и Лидия Симонова, а за музыкальную программу отвечали Филипп Киркоров, Любовь Успенская и «SOPRANO Турецкого». Когда зазвучал хит «Цвет настроения синий» все пустились в пляс.

Хэштег вечеринки #verberdolcevita и фотографии, которые гости выложили, дают представление о размахе веселой вечеринки.

От души присоединяемся к поздравлениям!