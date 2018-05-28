Благотворительный концерт Валерия Гергиева в Шуваловском дворце

Музей Фаберже и Еврейский музей собрали благотворителей на концерт с участием сербской пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Вечер стал первым мероприятием культурной программы ПМЭФ: гости Форума знакомились с ювелирным наследием Фаберже и договаривались о партнерстве двух крупнейших частных музеев, а доктор медицинских наук Леонид Рошаль даже выступил экспромтом: взял микрофон и поздравил маэстро Гергиева с прошедшим 65-летием. Среди гостей вечера были меценат и владелец Музея Фаберже Виктор Вексельберг, представитель Президента Сергей Иванов, ресторатор Александр Раппопорт и многие другие.

Фотограф: Илья Круглянский