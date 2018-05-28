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Открытие ресторана Уиллиама Ламберти Shana

Уиллиам Ламберти открыл свой первый в Петербурге ресторан средиземноморской кухни Shana. Ресторатор вместе со своими друзьями Давидом Эльмакайсом и Йосефом Шитритом, владеющими в Тель-Авиве заведением Downtown, представляли гостям кейл с иерусалимскими артишоками, сашими из тунца и салат из сладких томатов, йогурта и нута. Задумки знаменитых поваров воплощал номинант премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru» в категории «Прорыв года среди молодых профессионалов» Владимир Щепилов.

Фотограф: Илья Смирнов

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Автор: andrey
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