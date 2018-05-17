Открытие инсталляции Aljoscha

Немецкий художник Aljoscha совместно с Anna Nova Gallery представил проект, созданный специально для исторического интерьера отеля «Астория». Ультрасовременная пространственная инсталляция, название которой переводится как «Человечество может и должно перестроить деятельность мозга с целью обретения полноценного и всеобъемлющего счастья» разместилась в гостиной «Ротонда», смело меняя настроение классического антуража. Вдохновлялись попыткой художника связать неординарное с привычным директор универмага Au Pont Rouge Дэвид Уилкинсон, художник Сергей Бугаев-Африка и другие.

Фотограф: Софья Петина