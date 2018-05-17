Public talk с Александром Невзоровым и Николаем Усковым

Майские диалоги в «Доме со Львами» традиционно прошли в Four Seasons Lion Palace. В напряженной дискуссии с главным редактором журнала Forbes Николаем Усковым публицист Александр Невзоров обличал несостоятельность истории как науки, признаваясь, что художественную литературу не читает вовсе, а самой судьбоносной книгой жизни для себя считает «Происхождение видов» Ч. Дарвина. Мероприятие прошло при поддержке проекта клубного дома ArtViewHouse.

Фотограф: Михаил Вильчук