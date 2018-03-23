Презентация книги «Иллюзия счастья и любви» Ирины Огановой

Ирина Оганова презентовала свою дебютную книгу «Иллюзия счастья и любви» в concept store nevsky 152. Гостей, среди которых были владелица мультибрендов Babochka Хатуля Авсаджанашвили, дизайнер Юлия Матвиенко, актриса Полина Сидихина и многие другие, ждал сюрприз - моноспектакль по рассказу «Случайность» в исполнении самой писательницы. За этот вечер Ирине пришлось подписать более двухсот книг, так что никто из пришедших на презентацию не остался без домашнего чтения.

Фото: Елизавета Мелина