Loshadka prty в «Центральной станции»

В «Центральной станции» прошла главная карнавальная вакханалия весны под предводительством продюсера Дмитрия Эстрина - Loshadka prty. Специальный сет для собравшихся гостей сыграл Федор Крылов, заставивший вспомнить главные хиты девяностых, от Уитни Хьюстон до Prodigy. Его музыкальный темп подхватили Dj Kosinus и Dim Po, чьи треки доводили до неистовых танцев всех танцоров, разряженных до ушей в аксессуары из секс-шопа.

Фото: Илья Круглянский