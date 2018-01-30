Паулина Андреева, Федор Бондарчук и Борис Пиотровский на премьере фильма «Селфи»
Режиссер Николай Хомерики представил в «Ленинград Центре» свой новый блокбастер «Селфи» с Константином Хабенским в главной роли. Актер не смог приехать на премьерный показ в Петербург, но зато картину гостям также презентовали ее сценарист и автор одноименной книги Сергей Минаев, композитор Игорь Вдовин и продюсеры Петр Ануров и Федор Бондарчук, который пришел на премьеру вместе со своей подругой актрисой Паулиной Андреевой. Первыми посмотреть триллер и оценить влияние селфи на жизнь современного человека решились издатель Борис Пиотровский, хореограф Юрий Смекалов, промоутер Денис Попов и многие другие. Заметим, что в этот вечер автопортретов на мобильные телефоны не делал практически никто.
Фото: Виталий Коликов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.