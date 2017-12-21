В честь прибытия в Санкт-Петербург из Дохи первого регулярного рейса Qatar Airways авиакомпания дала в здании Российского этнографического музея гала-ужин, на котором присутствовали актер Михаил Боярский, дизайнер Вика Газинская, телеведущая Алена Водонаева и многие другие. Гостей встречал лично исполнительный директор группы Qatar Airways Его Превосходительство Акбар Аль Бакер, приглашавший всех посетить гостеприимный Катар. Для собравшихся пел и танцевал фолк-ансамбль «Барыня», а кульминацией вечера стало выступление певицы Веры Брежневой, напомнившей о том, что лучшие друзья девушек - бриллианты.





Фото: Дмитрий Колесов