В Государственном Эрмитаже прошел пятый благотворительный Сочельник отеля «Кемпински Мойка 22», частью которого стал спектакль Большого Театра Кукол «Тайна новогодней елки», где играли актеры Ксения Раппопорт и Анатолий Белый. Он был поставлен режиссером Русланом Кудашовым по мотивам двух стихотворений — «Сретенье» Иосифа Бродского и «Рождественская песенка» Олега Григорьева и, к слову, был номинирован на театральную премию «Золотой софит». После спектакля рождественский праздник, гостями которого стали издатель Борис Пиотровский, писатель Александр Цыпкин, бизнесмен Лев Авербах, владелица PR-агентства Наталья Плеханова и многие другие, продолжился в лобби отеля вокруг нарядной шестиметровой ели, украшенной по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Неожиданным гостем вечера стал голливудский актер, лауреат премии «Оскар», Эдриен Броуди. После рассказа о деятельности благотворительного фонда «Б.Э.Л.А. Дети-Бабочки» в Санкт-Петербурге, Броуди поддержал Благотворительный Сочельник в пользу Фонда и даже сфотографировался у елки в отеле «Кемпински Мойка 22», где и проходило мероприятие.

Фото: Виталий Коликов