Кержаковы, Собчак, Верник и другие на балу фонда «Звезды детям»

В Государственной резиденции «К-2» состоялся благотворительный «Бал-Маскарад» фонда Александра Кержакова «Звезды детям». На входе гостей встречала инсталляция в виде больших часов, в которых легко угадывалась аллюзия на фильм «Карнавальная ночь». Гости, среди которых были светская дама Наталья Тюльпанова, галерист Анна Нова с мужем Олегом Бариновым, дочь Валентина Юдашкина Галина с мужем Петром Максаковым и многие другие, с удовольствием фотографировались на ее фоне. Ведущими бала, по уже сложившейся традиции, стали актер Игорь Верник и кандидат в президенты России Ксения Собчак. Они провели благотворительный аукцион с праздничными лотами, среди которых была икона святого образа-хранителя Спас Нерукотворный, 800 билетов на мюзикл «Новогоднее приключение Вити и Маши», нарядная елка ДЛТ и многие другие. Помимо аукциона гости приняли участие в благотворительной лотерее от Ирина Безруковой и Екатерины Одинцовой. Все собранные в этот вечер средства будут направлены на помощь детям, подопечных фонда «Звезды детям».