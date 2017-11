Гала-закрытие пятого Международного фестиваля Context. Diana Vishneva

На исторической сцене Мариинского театра прошло торжественное гала-закрытие пятого Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Зрители, среди которых были Софья и Сергей Капковы, Светлана Бондарчук, Ольга Слуцкер и многие другие, увидели российскую премьеру «Фортепианного концерта No1» Алексея Ратманского, работу Sarcasm в постановке Ханса ван Манена и постановку Asunder в хореографии Гойо Монтеро в исполнении Пермского театра оперы и балета. Гостям также представили постановку известного хореографа Сиди Ларби Шеркауи – I will fall for you – в исполнении Дрю Джейкоби и Мэтта Фоли на музыку Woodkid и балет Chutes and Ladders Джастина Пека. Важным событием вечера стал показ работы Witness одного из самых признанных хореографов современного танца Великобритании Уэйна МакГрегора, которую представила балерина Алессандра Ферри, вернувшаяся на сцену в возрасте 50 лет четыре года назад.

После завершения представления гости отправились на Новую Голландию, где смогли поздравили команду фестиваля и приглашенных артистов с успехом пятого юбилейного фестиваля Context. Diana Vishneva.