Вечерний прием «Мегафон» в рамках Культурного форума

Компания «Мегафон» собрала спикеров и гостей Культурного форума на вечеринку в Lotte Hotel Saint Petersburg. Министр Культуры Владимир Мединский в своей приветственной речи подвел предварительные итоги встреч и пошутил, что в следующем году билеты на форум будут продаваться по хорошей цене по причине большого ажиотажа вокруг событий его программы. Гости вечера, среди которых были художник Михаил Шемякин с супругой Сарой де Кей, клоун Вячеслав Полунин, директор МАММ Ольга Свиблова и многие другие, отдыхали после профессиональных дискуссий, а некоторые даже танцевали под живую музыку. Эксперт по теории новых медиа Лев Манович отметил, что окружающая обстановка и наряды собравшихся заставляют его думать, будто он путешествует на машине времени, и с удивлением констатировал факт, что в Петербурге, в отличие от других городов, нет минимализма и хипстеров.

Фото: Михаил Вильчук