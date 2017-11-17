Коктейль в concept store nevsky 152

Хатуля Авсаджанашвили собрала своих подруг и клиентов на коктейль по случаю пятилетия concept store nevsky 152. Этот вечер гости, среди которых была издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, ресторатор Матильда Шнурова, актриса Полина Сидихина и многие другие, провели в компании с Евгенией Линович, представившей коллекцию Masterpeace spring-summer 2018, и звездных нумерологов, составлявших персональные гороскопы по дате рождения. А для самых маленьких работала новогодняя детская зона с анимацией, горкой и бассейном из шаров.

Фото: Николай Зверков