Прием сэра Рокко Форте гостинице «Астория»

Сэр Рокко Форте, владелец сети отелей класса люкс Rocco Forte Hotels, организовал прием по случаю двадцатилетия компании. Для торжества он выбрал один из своих любимых отелей, входящих в сетку, - гостиницу «Астория». Сам сэр Рокко приехал на праздник прямо из Лондона в компании своих троих детей, принимающих участие в управлении семейным бизнесом, - Чарльзом, Иреной и Лидией Форте. Конечно же, вечеринка проходила в типичном британском стиле, поэтому в этот вечер не обошлось без играющих на волынке музыкантов, ирландских танцев и безудержного веселья. В последнем принимали участие гости вечера, среди которых ювелир Петр Аксенов, художник Сергей Бугаев-Африка, фотограф Евгения Мурашова и многие другие.

Фото: Дмитрий Колесов