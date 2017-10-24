Как прошла премьеры фильма «Матильда» в Мариинском театре
Вчера на Новой сцене Мариинского театра состоялась премьера самого ожидаемого фильма года — «Матильда» Алексея Учителя. Несмотря на многочисленные протесты против экранизации истории о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской, фильм вышел в прокат. Как сказал режиссер в своей торжественной речи: «Я рад тому, что в этой стране победил здравый смысл». На премьере собралась вся съемочная группа, за исключением некоторых актеров, в том числе Данилы Козловского и Михалины Ольшанской, которые оказались заняты на съемках, и исполнителя главной роли Ларса Айдингера, отказавшегося приехать в Россию из-за страха провокаций. Зато на красной ковровой дорожке в этот вечер появились Ингеборга Дапкунайте, Сара Штерн, Григорий Добрыгин в компании ректора Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе, декана Факультета свободных искусств и наук Алексея Кудрина, режиссера Василия Бархатова и многих других. Отметим, что городскими властями были предприняты меры повышенной безопасности, и ничто не омрачило торжественной премьеры, если не считать группу православных активистов, молившихся около входа на Новую сцену.
Фото: Юрий Дормидошин
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