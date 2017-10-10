Благотворительная вечеринка проекта «3,14»

Специальным гостем благотворительной вечеринки проекта «3,14» в баре Orthodox стал писатель Александр Цыпкин, а его беспринцыпные цитаты украшали футболки, которые дизайнер Алина Герман сшила для гостей мероприятия. Самые дерзкие из них выбрали для себя модели со слоганами «Брошу не сразу» и «К тебе или ко мне», а более робкие отдали предпочтение «романтической линии», придуманной командой проекта. Так, Милана Кержакова остановилась на футболке с текстом «Как будто я специально лучше всех», дизайнер Валентина Крупник - на призыве «Верните в моду любовь», Кира Турчак - на признании «К себе нежно». Но главное, что цель проекта оказалась достигнута: за вечер организаторам удалось собрать 1 200 000 рублей на проведение медицинской операции для спасения здоровья ребенка.