Открытие «Бутылки» на Новой Голландии

Роман Абрамович и Даша Жукова лично приехали в Петербург, чтобы открыть после реставрации здание «Бутылка» на Новой Голландии. Несмотря на то, что они решили не устраивать торжественного мероприятия по этому поводу, светских гостей в этот день набралось на целый остров. Оценить отреставрированное здание бывшей военной тюрьмы приехали директор центра современного искусства «Гараж» Антон Белов, режиссер Джулиано Ди Капуа, сын Сергея Шнурова Аполлон и многие другие. Они не только смогли посетить местные рестораны (Наина Ельцина даже сказала, что пельмени там готовят, будто по ее рецепту), но и послушать оперных певцов Большого театра и увидеть уличных артистов на круглой сцене во дворе «Бутылки».

Фото: Михаил Вильчук