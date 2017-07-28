Антон Беляев, Шура Кузнецова, Саша Паника и другие на презентации самолета Airbus A320neo S7 Airlines

Антон Беляев, Мигель, Артем Королев, Шура Кузнецова, Даша Гаузер, Рома Кенга и другие светские персонажи побывали на вечеринке в честь презентации первого в России самолета Airbus A320neo S7 Airlines в секретном ангаре московского аэропорта Домодедово
Unveil самолета будущего прошел в формате театрализованного видео-звукового шоу. Секретный ангар был оформлен в актуальном техно-дизайне, для вечеринки были построены футуристические декорации. Начало представлению положил замиксованный диалог диспетчера и пилота. Гигантские ворота, через которые внутрь ангара въехал самолет, открылись под звуки живой арфы и барабанный бой шоу Купера.
Гости танцевали под лучшие композиции хедлайнера вечера – британского хаус-дуэта Bondax, известного своей воздушной электроникой с элементами хип-хопа, пост-дабстепа и легкими вокальными вкраплениями.
Представленный Airbus A320neo – самый современный пассажирский самолет этого класса, Аббревиатура «neo» означает «New Engine Option», то есть «Новый вариант двигателя». Он расходует меньше топлива и более экологичный. Усовершенствованные системы кондиционирования и освещения, сниженный уровень шума и новая компоновка салона делают перелет на A320neo комфортнее и приятнее.
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