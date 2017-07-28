Антон Беляев, Шура Кузнецова, Саша Паника и другие на презентации самолета Airbus A320neo S7 Airlines

Unveil самолета будущего прошел в формате театрализованного видео-звукового шоу. Секретный ангар был оформлен в актуальном техно-дизайне, для вечеринки были построены футуристические декорации. Начало представлению положил замиксованный диалог диспетчера и пилота. Гигантские ворота, через которые внутрь ангара въехал самолет, открылись под звуки живой арфы и барабанный бой шоу Купера.

Гости танцевали под лучшие композиции хедлайнера вечера – британского хаус-дуэта Bondax, известного своей воздушной электроникой с элементами хип-хопа, пост-дабстепа и легкими вокальными вкраплениями.