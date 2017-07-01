Гала-приём в Государственном Эрмитаже

Принять участие в бале, как во времена царской России, и станцевать полонез в Петербург приехали актер Райф Файнс, кинорежиссер Александр Сокуров, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие. Вечер начался с прогулки по выставке "Нефертари и и долина цариц", на которой представлены египетские ценности эпохи Нового царства, после чего директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский торжественно пригласил собравшихся на ужин в Иорданской галерее Зимнего дворца. В перерывах между подачей блюд ценители современного искусства наслаждались выставкой немецкого художника Ансельма Кифера в компании ее куратора Дмитрия Озеркова, а ближе к одиннадцати часам для гостей были распахнуты двери Фельдмаршальского зала, где начался настоящий бал. Почувствовать себя Наташей Ростовой могла каждая леди, отважившаяся принять приглашение на танец от галантного кавалера. Полонез, венский вальс, полька-гопак и танго сменяли друг друга, так что выбрать подходящий стиль было довольно просто. Подробнее об этом читайте тут. Закружиться до упаду в танце гостям не позволила только полночь, которую ознаменовало знаменитое "кукареку", раздавшееся из легендарных часов "Павлин", приведенных в действие специально по случаю гала-приема.

Фото: Виталий Коликов