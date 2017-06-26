В Anna Nova Gallery открылась выставка молодых американских художников

Выставка Common Ground объединяет работы двадцати пяти начинающих нью-йоркских художников, которые в течение последних пятнадцати лет работали в студии Роберта Лонго, известного американского художника и скульптора. Один из них, Уильям Латта, приехал по этому случаю в Петербург и встречал гостей на вернисаже вместе с куратором проекта Викторией Душкиной. Погрузиться в художественный мир Нью-Йорка в Anna Nova Gallery в этот вечер пришли пианист Никола Мельников, художник Олег Маслов, архитектор Марина Алексеева и многие другие.

Фото: Роман Соколов