В Anna Nova Gallery открылась выставка молодых американских художников

Выставка Common Ground объединяет работы двадцати пяти начинающих нью-йоркских художников, которые в течение последних пятнадцати лет работали в студии Роберта Лонго, известного американского художника и скульптора. Один из них, Уильям Латта, приехал по этому случаю в Петербург и встречал гостей на вернисаже вместе с куратором проекта Викторией Душкиной. Погрузиться в художественный мир Нью-Йорка  в Anna Nova Gallery в этот вечер пришли пианист Никола Мельников, художник Олег Маслов, архитектор Марина Алексеева и многие другие. 

Фото: Роман Соколов

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