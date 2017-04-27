Зеленые человечки, освистание и веселый треш на премии Сергея Курехина

Собирающиеся в фойе гости премии, среди которых были художник Сергей Бугаев-Африка, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, галеристка Анна Нова, не сразу поняли, зачем на входе в Большой драматический театра их вооружали свистками. Предназначение этих объектов раскрылось, когда после третьего звонка на сцену вышла Анастасия Курехина и объявила, что режиссером действа на этот раз стал Андрей Бартенев, и по идее художника аплодисменты должны быть заменены свистом. Публика радостно восприняла объявление, и тут же яростно начала освистывать все происходящее. В лучших традициях Бартенева, действо превратилось в умопомрачительный хаос: зрители смешались с инопланетянами, музыка звучала текстом, а на сцену за получением наград периодически выбегали даже не знакомые с победителем люди. В этом эксцентричном сюжете своего белого в черный горох фарфорового медведя (так выглядели статуэтки) получить успел, среди прочих, и художник Александр-Шишкин Хокусай, номинированный в этом году также на премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Фото: Виталий Коликов