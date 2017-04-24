Public talk между Николаем Усковым и Татьяной Черниговской

Все, кто не прочь в субботний вечер, принять участие в интеллектуальной дискуссии собрались в Four Seasons Lion Palace, где проходил public talk между главным редактором журнала «Форбс» Николаем Усковым и профессором СПбГУ Татьяной Черниговской. Как дипломированного историка, Николая, конечно же, интересовала история мозга, в которую всем присутствующим помогла углубиться Татьяна Владимировна, главный популяризатор психолингвистики. Беседа проходила вне стен Университета, и гостей, среди которых были светский аксакал Юрий Дормидошин, бизнесвумен Светлана Яковлева с дочерью Жаклин и многие другие, в качестве аккомпанемента угощали коктейлями от одного из лучших миксологов города Андрея Амелина, победителя в категории «Лучший бармен» нашей премии «Что где есть в Петербурге?».

Фото: Михаил Вильчук