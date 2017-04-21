Открытие Читального зала Aperto в ЦВз «Манеж»

Прямым рейсом из Берлина куратор Елена Юшина прилетела в Петербург, чтобы открыть читальный зал Aperto в ЦВЗ "Манеж". Вместе с ней приехала Эрика Хоффманн, известный искусствовед и коллекционер, которая поддерживает этот проект, осуществляющий культурную связь между Россией и Германией. Гости вечера, среди которых были комиссар Венецианского биеннале Семен Михайловский, художник Владимир Кустов, руководитель проектов Охта Lab и Дом Бенуа Кира Тайманова и многие другие, приняли участие в дружеском чаепитии и обзавелись читательскими билетами.

Фото: Михаил Вильчук

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