Открытие выставки Константина Сомова в KGallery

В KGallery открылась выставка работ художника Константина Сомова. Впервые за 50 лет на экспозиции живописца и графика Серебряного века в одном месте собрали более 80-ти его полотен, произведений из фарфора и книжную графику из музейных и частных собраний. Владелица KGallery Кристина Березовская также представила гостям выставки — директору государственного музея театрального и музыкального искусства Наталье Метелице, искусствоведу Павлу Герасименко, художнику и основателю журнала «Собака.ru» Анатолию Белкину и другим — коллекцию архивных фотографий Константина Сомова, предоставленную семьей художника.

Фото: Михаил Вильчук, Илья Плюснин