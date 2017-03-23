Открытие выставки «Темная история» Анатолия Белкина и Владимира Духовлинова в Галерее дизайна/Bulthaup

На новой площадке Галереи дизайна/Bulthaup прошло открытие выставки работ Анатолия Белкина и Владимира Духовлинова. Гостям — модельеру Татьяне Котеговой, директору Манежа Павлу Пригаре, ректору Академии Художеств Семену Михайловскому и другим — художники представили свои работы: для экспозиции «Темная история» Духовлинов выбрал новые полотна, а Белкин устроил ретроспективу творчества, позволив первым посетителям зараз увидеть картины и арт-объекты разных лет.
Фото: Михаил Вильчук
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