Открытие выставки «Темная история» Анатолия Белкина и Владимира Духовлинова в Галерее дизайна/Bulthaup

На новой площадке Галереи дизайна/Bulthaup прошло открытие выставки работ Анатолия Белкина и Владимира Духовлинова. Гостям — модельеру Татьяне Котеговой, директору Манежа Павлу Пригаре, ректору Академии Художеств Семену Михайловскому и другим — художники представили свои работы: для экспозиции «Темная история» Духовлинов выбрал новые полотна, а Белкин устроил ретроспективу творчества, позволив первым посетителям зараз увидеть картины и арт-объекты разных лет.

Фото: Михаил Вильчук

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