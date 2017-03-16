Запуск новой коллекции Uniqlo U в ТЦ «Галерея»

Накануне официального старта продаж новой линейки бренд Uniqlo U совместно с «Собака.ru» устроили пре-шопинг вечеринку в ТЦ «Галерея» и презентовали коллекцию сезона весна-лето 2017, скроенную под руководством французского дизайнера Кристофера Лемера, гостям ─ блогерам Таше Алакоз, Ксении Молотковой, Кириллу Шаповалову и другим. Под музыкальные сеты Кирилла Сергеева первые покупатели Uniqlo U с энтузиазмом выбирали, примеряли и складывали в торговые корзинки джинсовые ветровки, трикотажные платья, поло и рубашки, а после отдавали предпочтение общению и угощению: карамельно-шоколадным пирожным и спринг-роллам.

 Фото: Илья Круглянский, Михаил Вильчук

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  • Автор: Kamilla_Dja
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  • Места: Uniqlo

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Комментарии (1)

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  • Nike Node 16 марта, 2017
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