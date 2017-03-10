День рождения TANN Model Management

Пятилетие модельного агентства Татьяны Азаровой TANN Model Management в стиле total black превратило праздничную вечеринку в настоящий ведьминский шабаш (естественно, в лучшем смысле этого выражения). Нифмы-резидентки TANN чествовали мировой успех супермоделей Юли и Вики Павловых и легкой поступью дефилировали в «Вилка-баре», диджеи Саша Паника и Instagram-гадалка Вика Коха миксовали за вертушкой и ворожили на танцпол, а стилист Максим О'бман и арт-директор салона красоты Володя Керн устроили ритуальный обряд с еловым венком.

Фото: Михаил Вильчук

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