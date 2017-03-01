Матильда Шнурова, Никита Ефремов и Мария Адоньева на опере «Царь Эдип» в Александринском театре

Благотворительный фонд Марии Адоньевой «Острова» устроил единственный показ редкой оперы-оратории "Царь Эдип" в жанре "кукольная мистерия" – и лучше то, что происходило на сцене, не охарактеризовать: главными действующими героями на сцене стали гигантские куклы с гротескными чертами – Эдип, Вестник, Пастух, Пифия, Сфинкс, – и пластичные полукуклы – Иокаста и Тиресий. Озвучивали действо оперные певцы: англичанин Энрю Стейплс, Олеся Петрова, Денис Седов, австралиец Эверет Соостер, Сергей Алещенко. Нарратором стал актер театра "Современник" Никита Ефремов.

После емкого и графичного спектакля гости показа собрались в Царском фойе, где все от ресторатора Матильды Шнуровой и актера Никиты Ефремова до дизайнера и совладелицы бренда JM Studio Юлии Матвиенко и оперной дивы Мариинского театра Олеси Петровой поздравляли с успехом режиссера и арт-директора фестиваля "Опера всем" Виктора Высоцкого, дирижера Мариуса Стравинского и, конечно, Марию Адоньеву.

Все вырученные от продажи билетов средства направлены на лечение страдающих редким генетическим заболеванием муковисцидозом.

Фото: Михаил Вильчук

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