Премьера спектакля «Губернатор» в БДТ

Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий 4 февраля представил одну из главных постановок сезона – спектакль «Губернатор» на основе повести Леонида Андреева. Трагическая история главы города N собрала в стенах театра самых разных гостей: от искусствоведа Дмитрия Озеркова и актера Александра Панкратова-Черного до руководителей городской администрации (уж не в названии ли дело? А то слишком много шуток на эту тему прозвучало в фойе).

В «Губернаторе» Могучий отказывается от четкого нарратива в пользу разорванного повествования. Одиннадцать эпизодов рассказа проходят на одном дыхании – под звенящую тишину и музыку Олега Каравайчука. И пока режиссер смело реализует сценическое пространство во всех плоскостях, у его «Губернатора» мало-помалу начинает прощупываться ритмичный пульс: то история звучит тихо, почти шепотом, то переходит на крик и нагромождается до предела возможностей.

Фото: Анна Феоктистова

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