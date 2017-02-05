Премьера спектакля «Губернатор» в БДТ

Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий 4 февраля представил одну из главных постановок сезона – спектакль «Губернатор» на основе повести Леонида Андреева. Трагическая история главы города N собрала в стенах театра самых разных гостей: от искусствоведа Дмитрия Озеркова и актера Александра Панкратова-Черного до руководителей городской администрации (уж не в названии ли дело? А то слишком много шуток на эту тему прозвучало в фойе).

В «Губернаторе» Могучий отказывается от четкого нарратива в пользу разорванного повествования. Одиннадцать эпизодов рассказа проходят на одном дыхании – под звенящую тишину и музыку Олега Каравайчука. И пока режиссер смело реализует сценическое пространство во всех плоскостях, у его «Губернатора» мало-помалу начинает прощупываться ритмичный пульс: то история звучит тихо, почти шепотом, то переходит на крик и нагромождается до предела возможностей.

Фото: Анна Феоктистова