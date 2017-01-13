В 2016-ом инициативу поддержали Дэвид и Виктория Бекхэм, Селена Гомез и Миранда Керр, Хайди Клум, Николь Кидман, Ксавьер Долан и Лея Сейду, Майкл Джордан, Джейд Джаггер, Владимир и Сати Спиваковы, Лена Перминова, Мирослава Дума и Вера Брежнева, Кейт Мосс и другие знаменитости. Все они приняли участие во флешмобе, выложив снимок в соцсети с обещанием помогать детям.

Со стартом флешмоба в России к нему присоединились отечественные звезды и селебрити.