Ксения Собчак выложила первое фото сына для благотворительного флешмоба

Интернет впервые увидел сына Ксении Собчак Платона – пусть и частично. В кадр попала ручка ребенка, обернутая серебряным браслетом Louis Vuitton – символом благотворительной инициативы бренда #makeapromise. Менее чем за сутки пост собрал 98 000 лайков и более 600 комментариев. Примечательно, что поздравлений в адрес телеведущей набралось гораздо больше, чем комментариев хейтеров с напоминанием про чайлдфри-прошлое Собчак и ее обещание никогда не выкладывать малыша в соцсети.

  • Первое фото Платона для Инстаграма

  • Ксения шутит, что Максим Виторган по привычке держит ее за живот

  • До публикации в рамках флэшмоба Ксения выкладывала лишь фото с коляской

  • Тайну имени сына перед Новым годом раскрыл Максим Виторган в своем Инстаграме

Спустя год с начала глобального партнерства с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) бренд Louis Vuitton провел в сети своих магазинов по всему миру первый день #makeapromise, направленный на сбор средств для детей, нуждающихся в экстренной помощи. Российским флагманом стал московский бутик в ГУМе.

  • Фото продюсера Яны Рудковской

  • Фото певицы Полины Гагариной

  • Фото Олимпийской чемпионки Маргариты Мамун

В 2016-ом инициативу поддержали Дэвид и Виктория Бекхэм, Селена Гомез и Миранда Керр, Хайди Клум, Николь Кидман, Ксавьер Долан и Лея Сейду, Майкл Джордан, Джейд Джаггер, Владимир и Сати Спиваковы, Лена Перминова, Мирослава Дума и Вера Брежнева, Кейт Мосс и другие знаменитости. Все они приняли участие во флешмобе, выложив снимок в соцсети с обещанием помогать детям.

Со стартом флешмоба в России к нему присоединились отечественные звезды и селебрити.

  • Фото певицы Глюкозы

  • Фото телеведущей Ольги Шелест

  • Фото актрисы Анны Чиповской

  • Фото актрисы Александры Бортич

  • Фото диджея Натальи Туровниковой

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