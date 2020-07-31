Торжественное открытие ресторанов Гранд Отеля Европа

Лобби-бар Гранд Отеля Европа впервые за полтора столетия своей истории так долго не подавал шампанское A-листу Петербурга и мира. В честь долгожданного открытия после 4-месячного локдауна был дан торжественный ужин. В программе лангустин с овощными лингвини от мишленовского шефа Роберто Торо и кавер-версии песен в исполнении The Gentle Band — от Рэя Чарльза до Леонида Агутина.