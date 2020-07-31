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Торжественное открытие ресторанов Гранд Отеля Европа

Лобби-бар Гранд Отеля Европа впервые за полтора столетия своей истории так долго не подавал шампанское A-листу Петербурга и мира. В честь долгожданного открытия после 4-месячного локдауна был дан торжественный ужин. В программе лангустин с овощными лингвини от мишленовского шефа Роберто Торо и кавер-версии песен в исполнении The Gentle Band — от Рэя Чарльза до Леонида Агутина.

  • Юлия Пашковская, Ольга Суркова

  • Анна Петренко

  • Ольга Суркова

  • Роман Стороженко, Наталья Меньшикова

  • Анна Ляпакина, Анастасия Гонта

  • Вячеслав Мухин

  • Елена Василенко

  • Станислав Смирнов

  • Петр Корнев

  • Наталия Такмакова

  • The Gentle Band

  • Галина Столярова, Елена Федотова

  • Екатерина Васильева

  • Ксения Осокина

  • Жанна Новбари

  • Мария Чернобровкина

  • The Gentle Band

Фото: Дмитрий Колесов

Leontiy Kasatkin,
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