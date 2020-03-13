Фестиваль-путешествие Odyssey в новом сезоне обратился к эстетике «Алисы в стране чудес: в особняке Демидова был дан бал Цветов (вероятно, произрастающих в других галактиках). На одну ночь лианы обвили исторические колонны, диджейские пульты заслонили цветы-гиганты, а в таинственных коридорах можно было повстречать обителей райского сада.
Фестиваль Odyssey of Flowers: лучшие образы бала Цветов
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Parallells
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Zuma Dionys
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Алина Король, Александра Тен-Кусотская
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Алиса Шорникова
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Маргарита Сытенко
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Арсений Трофим
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Евгения Мелихан
Главный танцпол захватил французский дуэт-хедлайнер Parallells. После выступления артистов часть гостей приходила в себя в эзотерической чайной: там чилаут-концерт дал пианист Арсений Трофим и его музыканты. Приветствовали весну все гости, слившиеся с джунглями воедино. Среди них — основатель бренда Cocoshnick Ольга Рузакова, балерина Злата Ялинич и ресторатор Эдуард Мурадян.
Фотографы: Трофим Самойленко, Елизавета Каукина, Юрий Дормидошин, Елизавета Медунецкая, Саша Обычный
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