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Фестиваль Odyssey of Flowers: лучшие образы бала Цветов

Фестиваль-путешествие Odyssey в новом сезоне обратился к эстетике «Алисы в стране чудес: в особняке Демидова был дан бал Цветов (вероятно, произрастающих в других галактиках). На одну ночь лианы обвили исторические колонны, диджейские пульты заслонили цветы-гиганты, а в таинственных коридорах можно было повстречать обителей райского сада.

  • Parallells

  • Zuma Dionys

  • Алина Король, Александра Тен-Кусотская

  • Алексей Изотов

  • Алиса Шорникова

  • Маргарита Сытенко

  • Арсений Трофим

  • Евгения Мелихан

Главный танцпол захватил французский дуэт-хедлайнер Parallells. После выступления артистов часть гостей приходила в себя в эзотерической чайной: там чилаут-концерт дал пианист Арсений Трофим и его музыканты. Приветствовали весну все гости, слившиеся с джунглями воедино. Среди них — основатель бренда Cocoshnick Ольга Рузакова, балерина Злата Ялинич и ресторатор Эдуард Мурадян.

  • Dibidabo

  • Алексей Садовник, Андрей Федотов

  • Tanit

  • Feodor Allright

Фотографы: Трофим Самойленко, Елизавета Каукина, Юрий Дормидошин, Елизавета Медунецкая, Саша Обычный

Leontiy Kasatkin,
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