Фестиваль Odyssey of Flowers: лучшие образы бала Цветов

Фестиваль-путешествие Odyssey в новом сезоне обратился к эстетике «Алисы в стране чудес: в особняке Демидова был дан бал Цветов (вероятно, произрастающих в других галактиках). На одну ночь лианы обвили исторические колонны, диджейские пульты заслонили цветы-гиганты, а в таинственных коридорах можно было повстречать обителей райского сада.