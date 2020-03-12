О своих планах на ближайший год редакция «Собака.ru» традиционно рассказывает на встрече с бизнес-партнерами бренда. В этот раз крупнейшие девелоперы, автодилеры и представителей банковской сферы собрались на завтрак в ресторане «Метрополь».
Бизнес-завтрак «Собака.ru» в ресторане «Метрополь»
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Анна Соркисян
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Елена Шевченко
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Ольга Маталыцкая
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Елизавета Замарина
Первой приветствовала гостей издатель Инесса Гаевская, которая рассказала о ДНК «Собака.ru» и последних достижениях бренда. Вслед за ней главный редактор Яна Милорадовская представила проекты-хайлайты 2019-го и познакомила с приоритетными для петербургской аудитории темами — экология и урбанистика.
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Алексей Попов
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Айсылу Чемекова
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Даниил Карачев, Екатерина Рубцова
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Юлия Фесенко, Евгения Ружицкая
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Елена Юферева
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Людмила Чехова
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Анна Бадаева
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Статистику сайта за январь (почти 2 миллиона посетителей!) и самые читаемые тексты года показал главный редактор сайта Михаил Стацюк. По его словам, рубрика «Город», недавно ставшая самостоятельным разделом, вызывает наибольший интерес у читателей. А от коммерческого директора Анастасии Контарович коллеги узнали о гибкости ресурсов «Собака.ru» для пиар-продвижения: материалы адаптируется для сайта, журнала и соцсетей.
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