Бизнес-завтрак «Собака.ru» в ресторане «Метрополь»

Статистику сайта за январь (почти 2 миллиона посетителей!) и самые читаемые тексты года показал главный редактор сайта Михаил Стацюк. По его словам, рубрика «Город», недавно ставшая самостоятельным разделом, вызывает наибольший интерес у читателей. А от коммерческого директора Анастасии Контарович коллеги узнали о гибкости ресурсов «Собака.ru» для пиар-продвижения: материалы адаптируется для сайта, журнала и соцсетей.