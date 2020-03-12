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Бизнес-завтрак «Собака.ru» в ресторане «Метрополь»

О своих планах на ближайший год редакция «Собака.ru» традиционно рассказывает на встрече с бизнес-партнерами бренда. В этот раз крупнейшие девелоперы, автодилеры и представителей банковской сферы собрались на завтрак в ресторане «Метрополь».

Первой приветствовала гостей издатель Инесса Гаевская, которая рассказала о ДНК «Собака.ru» и последних достижениях бренда. Вслед за ней главный редактор Яна Милорадовская представила проекты-хайлайты 2019-го и познакомила с приоритетными для петербургской аудитории темами — экология и урбанистика.

  • Алексей Попов

  • Айсылу Чемекова

  • Даниил Карачев, Екатерина Рубцова 

  • Юлия Фесенко, Евгения Ружицкая

  • Елена Юферева

  • Людмила Чехова

  • Яна Милорадовская

  • Анна Бадаева

  • Леонтий Касаткин

Статистику сайта за январь (почти 2 миллиона посетителей!) и самые читаемые тексты года показал главный редактор сайта Михаил Стацюк. По его словам, рубрика «Город», недавно ставшая самостоятельным разделом, вызывает наибольший интерес у читателей. А от коммерческого директора Анастасии Контарович коллеги узнали о гибкости ресурсов «Собака.ru» для пиар-продвижения: материалы адаптируется для сайта, журнала и соцсетей. 

  • Константин Набель

  • Наталья Гутник

  • Эмилия Синицына

  • Ольга Казанина, Евгения Бессонова

  • Алексанр Мижулин

  • Айсылу Чемекова

  • Анна Соркисян

  • Ирина Новинская

  • Ксения Желудова

  • Яна Родзевич, Георгий Кожуховский

  • Инна Стрекалова

  • Антонина Петрова

  • Оксана Комлева

  • Надежда Савельева, Юлия Иванова

  • Анна Протасова

Leontiy Kasatkin,
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